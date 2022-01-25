У центрі Києва озброєні чоловіки влаштували стрілянину: з'явилося відео

Чоловік із автоматом стріляв у центрі міста.

У центрі Києва озброєні чоловіки влаштували стрілянину. Інцидент стався 25 січня на вулиці Володимирській.

Відповідні відео опублікували очевидці в Мережі.

На кадрах з місця події видно, що один із чоловіків із автоматом здійснює постріли в повітря поруч із будівлею. Навколо нього зібралися правоохоронці. За попередніми даними, зловмисники напали на громадську організацію "Український стяг".

Тим часом під стінами Верховної Ради тривають сутички правоохоронців із протестувальниками SaveФОП. Повідомляється про постраждалих з обох сторін та десятки затриманих учасників акції.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику (18+)

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