У Білій Церкві молодик влаштував стрілянину в багатоповерхівці: фото

Слідчі з'ясовують обставини інциденту.

У Білій Церкві Київської області молодик влаштував стрілянину в багатоповерхівці.

У неділю, 23 січня, до поліції надійшов виклик про скоєння хуліганства на Олександрійському бульварі. Заявниця розповіла, що її колишній чоловік стріляв зі зброї у під'їзді.

Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.

"Швидко прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку виявили на місці події чоловіка. Пізніше з'ясувалось, що це і є громадянин, про протиправні дії якого повідомляли на лінію 102. Провівши поверхневу перевірку, інспектори виявили у чоловіка пістолет, схожий на вогнепальну зброю", - йдеться у повідомленні поліції.

Патрульна поліція Білої Церкви

Очевидці інциденту розповіли, що також чули звуки пострілу.

Для з'ясування обставин справи, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, у селі Рожни на Київщині 45-річний чоловік через ревнощі забив 48-річного товариша до смерті палицею, а потім підпалив його тіло разом із будинком.

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