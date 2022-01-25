Протестувальники у Києві штурмують Верховну Раду: щонайменше 20 осіб затримали (відео)

Поліцейські застосували сльозогінний газ.

Протестувальники SaveФОП у Києві 25 січня штурмували будівлю Верховної Ради України. У результаті почалися зіткнення підприємців з поліцейськими.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перед штурмом парламенту учасники акції попередили, що дають депутатам 15 хвилин, щоб вийти із будівлі. Двері до ВР зачинили та збільшили кількість силовиків.

Зіткнення із правоохоронцями почалися, коли протестувальники намагалися увірватися до будівлі. Поліція застосувала сльозогінний газ. За попередньою інформацією, затримали щонайменше 20 осіб.

Нагадаємо, що у центрі Києва перекрили рух вулицею Грушевського через мітинг підприємців SaveФОП. Акція зібралася біля Верховної Ради.

Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також скасування вимоги використання касових апаратів. Під стіни ВР прийшли сотні людей, вранці там встановили сцену.

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