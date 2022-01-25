У центрі Києва перекрито рух через мітинг підприємців: як об'їхати (мапа)

У центрі Києва перекрито рух через мітинг підприємців: як об'їхати (мапа)

Правоохоронці посилили заходи безпеки у столиці.

У вівторок, 25 січня, у центрі Києва перекрили рух вулицею Грушевського через мітинг підприємців SaveФоп. Акція зібралася біля Верховної ради.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також скасування вимоги використання касових апаратів. Під стіни ВР прийшли сотні людей, вранці там встановили сцену.

Через акцію ФОПів поліцейські посилили заходи безпеки в центральній частині міста. Військовослужбовці Національної гвардії та співробітники ДСНС також несуть службу у посиленому режимі.

Нагадаємо, що 25 січня парламент починає працювати у режимі пленарних засідань. Сьогодні у ВР говоритимуть про російську агресію. Керівництво парламенту й фракцій має зустрітися із міністром оборони.

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Касові апарати для ФОПів: бути чи не бути

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