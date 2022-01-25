Стрельба в центре Киева: стало известно, что случилось

Всех участников происшествия полиция доставила в участок и изъяла оружие.

Стрельбу в центре Киева 25 января устроили инкассаторы из охранной фирмы "Легион". Конфликт произошел между ними и участниками общественной организации "Український стяг".

Об этом сообщает "Украинская правда".

Происшествие случилось возле здания на улице Владимирской, 23-а.

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Известно, что представители организации в желтых жилетах пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу. Сразу после этого туда подъехал автомобиль инкассаторов, которые восприняли действия мужчин как нападение. Они пригрозили оружием и произвели несколько выстрелов вверх.

Никто не пострадал. Всех участников происшествия полиция доставила в участок и изъяла оружие.

Напомним, что столкновениями с правоохранителями завершился сегодня митинг SaveФОП. Правоохранители захватили сцену протестующих и пытаются демонтировать конструкцию. В Сети сообщают о пострадавших с обеих сторон и десятках задержанных участников акции.

Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу вблизи ночного клуба | Новости Киевской области

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