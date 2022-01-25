Звезда КиевЗоо горилла Тони разорвал подарок из Германии: появилось забавное видео

Тони порвал плед, который ему презентовали на рождественские праздники.
Звезда КиевЗоо горилла Тони разорвал подарок из Германии.
Тони порвал плед, который ему представили на рождественские праздники.
Забавное видео выложила в Instagram пресс-служба Киевского зоопарка.
"Тони красавчик", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, единственной в Украине горилле Тони, проживающей в Киевском зоопарке, 8 августа исполнилось 47 лет. Возраст почтенный, потому что в среднем такие приматы живут до 50.
Привезли Тони из Германии больше 20 лет назад. С тех пор он самый ценный примат столичного зоопарка. В прошлом году он несмного приболел – были проблемы с желудком.
Впрочем, сейчас, как уверяют ветеринары, Тони, как для своего возраста, относительно здоров.
Читайте также:
- Очень милые и доверчивые: в Киеве на Оболонской набережной появились белые лебеди (фото)
- "Не каждая лихорадка это COVID": врач Дубровский объяснил, как различить симптомы гриппа и коронавируса
- У мэра Киева Виталия Кличко забрали часть полномочий: что известно
- "Пик ожидается продолжительностью несколько недель": Светлана Гук о новой волне коронавируса в Украине