В Киеве полиция захватила сцену протестующих SaveФОП: есть пострадавшие (фото)

В Киеве полиция захватила сцену протестующих SaveФОП: есть пострадавшие (фото)

Столкновения продолжаются.

Под стенами Верховной Рады в Киеве правоохранители захватили сцену протестующих SaveФОП. Они пытаются демонтировать конструкцию.

В Сети сообщают о пострадавших с обеих сторон и десятках задержанных участников акции, в том числе ее руководителя Сергея Доротича.

Все входы в парламент закрыли и охраняют. Депутатов вывели из здания через подземный ход. У парламента насчитываются сотни человек. Столкновения продолжаются.

Напомним, что протестующие SaveФОП в Киеве 25 января штурмовали здание Верховной Рады. В результате начались столкновения предпринимателей с полицейскими.

Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также отмены требования использования кассовых аппаратов. Под стены ВР пришли сотни людей, утром там установили сцену.

Кроме того, из-за митинга предпринимателей перекрыто движение по некоторым центральным улицам города. Полицейские ужесточили меры безопасности. Военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники ГСЧС также несут службу в усиленном режиме.

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