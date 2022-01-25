В Белой Церкви молодой человек устроил стрельбу в многоэтажке.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента.
В Белой Церкви Киевской области мужчина устроил стрельбу в многоэтажке.
В воскресенье 23 января на планшет полицейских поступил вызов о совершении хулиганства на Александрийском бульваре. Заявительница рассказала, что ее бывший муж стрелял из оружия в подъезде.
Об этом сообщает патрульная полиция Белой Церкви.
"Быстро прибыв по указанному адресу, стражи порядка обнаружили на месте происшествия мужчину. Позже выяснилось, что это и есть гражданин, о противоправных действиях которого сообщали на линию 102. Проведя поверхностную проверку, инспекторы обнаружили у мужчины пистолет, похожий на огнестрельное оружие", — говорится в сообщении полиции.
Очевидцы инцидента рассказали, что тоже слышали звуки выстрела.
Для выяснения обстоятельств дела на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, в селе Рожны Киевской области 45-летний мужчина из ревности забил 48-летнего товарища до смерти палкой, а затем поджег его тело вместе с домом.
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