В центре Киева вооруженные мужчины устроили стрельбу: появилось видео

Мужчина с автоматом стрелял в центре города.

В центре Киева вооруженные мужчины устроили стрельбу. Инцидент произошел 25 января по улице Владимирской.

Ответные видео опубликовали очевидцы в Сети.

На кадрах с места происшествия видно, что один из мужчин с автоматом производит выстрелы в воздух рядом со зданием. Вокруг него собрались правоохранители. По предварительным данным, злоумышленники напали на общественную организацию "Український стяг".

Тем временем под стенами Верховной Рады продолжаются столкновения правоохранителей с протестующими SaveФОП. Сообщается о пострадавших с обеих сторон и десятках задержанных участников акции.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

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