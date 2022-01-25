Зірка КиївЗоо горила Тоні пошматував подарунок з Німеччини: з'явилося кумедне відео

Тоні порвав плед, який йому презентували на різдвяні свята.
Зірка КиївЗоо горила Тоні пошматував подарунок з Німеччини.
Тоні порвав плед, який йому презентували на різдвяні свята.
Кумедне відео виклала в Instagram пресслужба Київського зоопарку.
"Тоні красунчик", - йдеться у повідомленні під відео.
Нагадаємо, єдиній в Україні горилі Тоні, який мешкає в Київському зоопарку, 8 серпня виповнилося 47 років. Вік поважний, бо в середньому такі примати живуть до 50.
Привезли Тоні з Німеччини понад 20 років тому. Відтоді він найцінніший примат столичного зоопарку. Минулого року він дещо прихворів - були проблеми зі шлунком.
Утім нині, як запевняють ветеринари, Тоні, як для свого віку, відносно здоровий.
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