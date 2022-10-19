В Киеве начинается отопительный сезон — Кличко

В Киеве завтра, 20 октября, начинается отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий. Постепенное похолодание и низкую температуру ночью", — объяснил Кличко.

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Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономии электроэнергии, добавил мэр. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.

Напомним, ранее в столице уже начался отопительный сезон для заведений социальной сферы. 7 октября тепло дали больницам, школам и детским садам в Киеве. Однако большинство таких заведений оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Это позволяет регулировать поставки тепла и экономить.

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