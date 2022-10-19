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У Києві розпочинається опалювальний сезон - Кличко

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У Києві розпочинається опалювальний сезон - Кличко

Фото: pixabay.com

Опалювальний сезон вирішили розпочати з двох причин.

У Києві завтра, 20 жовтня, розпочинається опалювальний сезон. Усі будівлі за технологічним графіком розпочнуть підключати до системи теплопостачання.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", - пояснив Кличко.

Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію, додав мер. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання. 

Нагадаємо, раніше в столиці вже розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. 7 жовтня тепло дали лікарням, школам та дитячим садочкам у Києві. Однак більшість таких закладів оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Це дозволяє регулювати постачання тепла і економити.

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