У Києві розпочався опалювальний сезон: коли дадуть тепло в житлові будинки

У столиці розпочався опалювальний сезон, але не для всіх.

Опалювальний сезон у Києві розпочався 7 жовтня. Однак поки тільки для закладів соціальної сфери: лікарень, шкіл, дитячих садочків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він пояснив, що об'єкти підключатимуть до тепла індивідуально - за заявками їхніх керівників.

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"Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого - не витрачати дарма тепло", - зазначив Кличко.

Мер Києва додав, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Це дозволяє регулювати постачання тепла.

Коли увімкнуть опалення в житлових будинках Києва

Що стосується житлових будинків - міська влада орієнтуватиметься на погодні умови.

"Аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним", - пояснив Кличко.

Зазначимо, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевої влади за ситуації, коли протягом трьох діб температура повітря на вулиці тримається на позначці нижче 8 градусів.

Нагадаємо, що вартість опалення цього року не зросла, тарифи підвищуватися не будуть. Температура повітря в житлових приміщеннях за нормами має бути не нижчою за 18 градусів. Однак цього року опалювальний сезон буде складним, тому вдома може бути трохи холодніше.

Підготовка до опалювального сезону: киян закликають бути економними

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