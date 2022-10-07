У Києві розпочався опалювальний сезон: коли дадуть тепло в житлові будинки

У столиці розпочався опалювальний сезон, але не для всіх.
Опалювальний сезон у Києві розпочався 7 жовтня. Однак поки тільки для закладів соціальної сфери: лікарень, шкіл, дитячих садочків.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він пояснив, що об'єкти підключатимуть до тепла індивідуально - за заявками їхніх керівників.
"Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого - не витрачати дарма тепло", - зазначив Кличко.
Мер Києва додав, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Це дозволяє регулювати постачання тепла.
Коли увімкнуть опалення в житлових будинках Києва
Що стосується житлових будинків - міська влада орієнтуватиметься на погодні умови.
"Аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним", - пояснив Кличко.
Зазначимо, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевої влади за ситуації, коли протягом трьох діб температура повітря на вулиці тримається на позначці нижче 8 градусів.
Нагадаємо, що вартість опалення цього року не зросла, тарифи підвищуватися не будуть. Температура повітря в житлових приміщеннях за нормами має бути не нижчою за 18 градусів. Однак цього року опалювальний сезон буде складним, тому вдома може бути трохи холодніше.
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