На Київщині у лісі виявили російський безпілотник (фото, відео)

У Київській області правоохоронці вилучили ворожий дрон-розвідник.
У Вишгородському районі на Київщині поліцейські вилучили ворожий дрон-розвідник.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Безпілотник виявив місцевий житель в лісовій зоні. Що саме знімав цей літальний апарат типу "Орлан 10" будуть визначати відповідні силові структури", - зазначив він.
Атака дронами України
Росія останніми тижнями почала активно руйнувати цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру міст України дронами-камікадзе, які вона отримала від Ірану.
У зв'язку з цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 18 жовтня повідомив, що ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.
Керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії.
Влада Ірану офіційно заперечує факт передавання дронів-камікадзе Росії.
В ISW заявили, що Росія, імовірно, уклала контракт з Іраном щодо закупівлі безпілотників Arash-2. Утім, на думку аналітиків, навряд російські військові будуть використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.
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