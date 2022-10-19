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У всіх муніципальних автобусах Києва запрацювала оплата банківською карткою

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У всіх муніципальних автобусах Києва запрацювала оплата банківською карткою

Фото: Скріншот

Розрахуватися можна банківською карткою або гаджетом із NFC.

Відтепер на всіх муніципальних автобусних маршрутах Києва можна розрахуватися банківською карткою або гаджетом із NFC. 

Про це повідомив керівник цифрової трансформації і Києва Петро Оленич.   

"Жодні дрони і ракети не зупинять ідею, час якої настав. Розрахуватися банківською карткою або гаджетом з NFC можна вже на всіх автобусних маршрутах. Продовжуємо працювати, слідкуйте за оновленнями", – зазначив він.

Для оплати проїзду необхідно прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. 

"Незабаром система працюватиме вже на всіх маршрутах і всіх видах комунального наземного громадського транспорту", - додали в КМДА.

Нагадаємо, від суботи, 15 жовтня, у комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.   

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