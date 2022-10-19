Допомагав шукати і вбивати українців: житель Бучі співпрацював з рашистами під ча окупації міста (фото)

Після звільнення Бучі колаборант намагався приховати свої злочини і вступив до лав міцевого добробату.

СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав російським військам під час окупації, а потім хотів "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат. Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та вбивати учасників руху спротиву.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу рф, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та "інструкції" щодо подальших дій проти українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців ТрО.

У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації.

Колаборант залишився у звільненому місті, і намагавшись приховати свої злочини, вступив до лав формування місцевої територіальної громади.

"У подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих. Проте СБУ своєчасно викрила зрадника. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності", - йдеться у повідомленні.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Звільнення Бучі

Всю Київську область, зокрема Бучу, Ірпінь та Гостомель, Збройні сили України звільнили від російських окупантів 2 квітня 2022 року.

Причетних до звірств на Київщині російських військових може виявитися до 5 тисяч.

Суд розгляне обвинувальні акти стосовно 10 російських військових, які жорстоко поводилися з цивільним населенням Бучі.

За даними військового експерта Олега Жданова, причетна до звірств у Бучі російська 64-та бригада втратила у війні понад 90% особового складу.

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