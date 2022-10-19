На Київщині працює ППО

Жителі Києва та області повідомили про низку вибухів.

У Київській області 19 жовтня оголошена повітряна тривога через можливі запуски ракет і працює ППО.

Про це повідомив керівник ОВА Олексій Кулеба.

"Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! В області працює ППО", – йдеться в заяві.

Водночас у Мережі поширюють непідтверджену інформацію та відео зі збиттям двох ракет, що летіли в напрямку Київщини. А місцеві жителі повідомляють про звуки низки вибухів.

Нагадаємо, близько години тому майже в усій Україні була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про запуск ракет з Курської області РФ у напрямку української Сумщини.

Зауважимо, що в цей час вибухи пролунали і у Вінницькій області: влада повідомила про ракетний обстріл.

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