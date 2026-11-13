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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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У Києві різко потеплішає, але суне небезпечна стихія: синоптики попередили про зміну погоди — детальний прогноз

Попри відчутне потепління до +13, погода у Києві 13 листопада зіпсується через хмарність, опади та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Білка / фото ілюстративне

Білка / фото ілюстративне / © pexels.com

У п’ятницю, 13 листопада, погода у столиці та регіоні буде теплою, але нестійкою.

Синопткиня Наталка Діденко повідомляє, що у Києві 13 листопада буде сильний вітер до 15-20 метрів за секунду, також очікуються дощі. Температура повітря у столиці сягатиме +12 градусів вище нуля.

«Така погода закрутить голови та судини, шановні метеопати, очікується вкрай нестабільна погода, хоча й з високими градусами) З 14-15 листопада синоптична ситуація повернеться у звичне листопадове русло — похолоднішає до норми», — зазначає Діденко.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, на Київщині 13 листопада буде хмарно та пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, у Києві очікується до +11…+13 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу. Температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла.

Погода у Києві 13 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 13 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 13 листопада.

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