Білка / фото ілюстративне / © pexels.com

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У п’ятницю, 13 листопада, погода у столиці та регіоні буде теплою, але нестійкою.

Синопткиня Наталка Діденко повідомляє, що у Києві 13 листопада буде сильний вітер до 15-20 метрів за секунду, також очікуються дощі. Температура повітря у столиці сягатиме +12 градусів вище нуля.

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«Така погода закрутить голови та судини, шановні метеопати, очікується вкрай нестабільна погода, хоча й з високими градусами) З 14-15 листопада синоптична ситуація повернеться у звичне листопадове русло — похолоднішає до норми», — зазначає Діденко.

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За даними Українського гідрометеорологічного центру, на Київщині 13 листопада буде хмарно та пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, у Києві очікується до +11…+13 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу. Температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла.

Погода у Києві 13 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 13 листопада.

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