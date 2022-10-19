В Киевской области работает ПВО

В Киевской области 19 октября объявлена воздушная тревога из-за возможных запусков ракет и работает ПВО.

Об этом сообщил руководитель ОВА Алексей Кулеба.

"Жители Киевщины! Продолжается воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО", – говорится в заявлении.

В то же время в Сети распространяют неподтвержденную информацию и видео с сбитием двух летевших в направлении Киевщины ракет. Местные жители сообщают о звуках ряда взрывов.

Напомним, около часа назад почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о запуске ракет из Курской области в направлении украинской Сумщины.

Заметим, что в это время взрывы прогремели и в Винницкой области: власти сообщили о ракетных обстрелах.

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