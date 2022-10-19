Помогал искать и убивать украинцев: житель Бучи сотрудничал с рашистами во время оккупации (фото)

После освобождения Бучи коллаборант пытался скрыть свои преступления и вступил в ряды местный добробат.

СБУ задержала жителя Бучи, который помогал российским войскам во время оккупации, а затем хотел "замаскировать" свои преступления, вступив в добробат. Этот предатель принимал участие в карательных рейдах рашистов и помогал выявлять и убивать участников движения сопротивления.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Он по собственной инициативе предложил свою помощь РФ, после чего ему выдали оружие, военную форму российского образца и "инструкции" по дальнейшим действиям против украинских защитников", — говорится в сообщении.

Установлено, что находясь на вражеском БТРе вместе с рашистами, он ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов ТрО.

В случае захвата Киевщины, он планировал войти в состав оккупационной администрации.

Коллаборант остался в освобожденном городе, и пытаясь скрыть свои преступления, вступил в ряды формирования местной территориальной громады.

"В дальнейшем он планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных. Однако СБУ своевременно разоблачила предателя. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности", — говорится в сообщении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Освобождение Бучи

Всю Киевскую область, в частности, Бучу, Ирпень и Гостомель, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 2 апреля 2022 года.

Причастных к зверствам на Киевщине российских военных может оказаться до 5 тысяч.

Суд рассмотрит обвинительные акты в отношении 10 российских военных, которые жестоко обращались с гражданским населением Бучи.

По данным военного эксперта Олега Жданова, причастная к зверствам в Буче российская 64-я бригада потеряла в войне более 90% личного состава.

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