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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве резко потеплеет, но надвигается опасная стихия: синоптики предупредили об изменении погоды — подробный прогноз

Несмотря на заметное потепление до +13, погода в Киеве 13 ноября ухудшится из-за облачности, осадков и сильных порывов ветра до 20 м/с.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Белка / иллюстративное фото

Белка / иллюстративное фото / © pexels.com

В пятницу, 13 ноября, погода в столице и регионе будет теплой, но переменчивой.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 13 ноября в Киеве будет сильный ветер со скоростью до 15–20 метров в секунду, также ожидаются дожди. Температура воздуха в столице достигнет +12 градусов выше нуля.

«Такая погода закружит головы и сосуды, уважаемые метеопаты, ожидается крайне нестабильная погода, хотя и с высокими температурами) С 14–15 ноября синоптическая ситуация вернётся в привычное ноябрьское русло — похолодает до нормы», — отмечает Диденко.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 13 ноября в Киевской области будет облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, в Киеве ожидается до +11…+13 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня небо будет затянуто облаками. С самого утра будет идти дождь. Днём он может ослабнуть, однако к вечеру снова усилится. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла.

Погода в Киеве 13 ноября / Источник: Sinoptik

Погода в Киеве 13 ноября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 13 ноября.

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