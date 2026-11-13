Белка / иллюстративное фото / © pexels.com

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В пятницу, 13 ноября, погода в столице и регионе будет теплой, но переменчивой.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 13 ноября в Киеве будет сильный ветер со скоростью до 15–20 метров в секунду, также ожидаются дожди. Температура воздуха в столице достигнет +12 градусов выше нуля.

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«Такая погода закружит головы и сосуды, уважаемые метеопаты, ожидается крайне нестабильная погода, хотя и с высокими температурами) С 14–15 ноября синоптическая ситуация вернётся в привычное ноябрьское русло — похолодает до нормы», — отмечает Диденко.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, 13 ноября в Киевской области будет облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, в Киеве ожидается до +11…+13 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня небо будет затянуто облаками. С самого утра будет идти дождь. Днём он может ослабнуть, однако к вечеру снова усилится. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла.

Погода в Киеве 13 ноября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 13 ноября.

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