Будет всего 2 часа света на день: жителей Киевщины предупредили о последствиях аварии

Отключение света / © ТСН.ua

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Из-за серьезной аварии на высоковольтной линии 110 кВ часть Киевской области столкнулась с критическими ограничениями электроэнергии. В трех районах света может не быть от 18 до 20 часов в сутки, пока продолжаются восстановительные работы.

Об этом 13 ноября сообщил глава Гатненской сельской территориальной громады Александр Паламарчук.

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«Получаю много сообщений, что нет света в громаде. У кого-то — со вчерашнего вечера, у кого-то часов десять», — рассказал руководитель громады в видеообращении.

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Он отметил, что 13 ноября общался с представителями ДТЭК, которые сообщили об аварийном отключении электроэнергии на линии 110 кВ. Оно касается части Фастовского, Бучанского и даже Обуховского районов.

Паламарчук добавил, что в настоящее время введена лишь одна очередь отключений света. Ориентировочно электроэнергия должна быть доступна в течение трех часов, после чего около 18 ч. ее не будет.

«Возможно, немного больше будет света, и меньше не будет. А может быть, наоборот, даже там два часа будет, и часов 20 не будет. Но это в связи с тем, что там есть авария на 110 линии», — предупредил глава Гатненской громады.

В настоящее время аварийные бригады работают над устранением повреждения. Паламарчук призвал жителей громады набраться терпения.

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Дата публикации 16:20, 13.11.26 Количество просмотров 4 Часть Киевщины может остаться без света на 20 часов

Напомним, 12 ноября российская армия почти ежечасно атаковала Белую Церковь беспилотниками и целила по объектам, от которых зависит свет и тепло в домах горожан. В горсовете сообщили о попаданиях.

В результате новых вражеских обстрелов энергоинфраструктуры утром 13 ноября были частично обесточены 12 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. Минэнерго информировало, что в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений, а в четырех районах Киевщины из-за повреждений сетей ДТЭК ввел экстренные отключения.

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