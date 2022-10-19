Во всех муниципальных автобусах Киева заработала оплата банковской картой

Рассчитаться можно банковской картой или гаджетом с NFC.

Теперь на всех муниципальных автобусных маршрутах Киева можно рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации и Киев Петр Оленич.

"Никакие дроны и ракеты не остановят идею, время которой наступило. Рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC можно уже на всех автобусных маршрутах. Продолжаем работать, следите за обновлениями", – отметил он.

Для оплаты проезда необходимо приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте фирменные наклейки на валидаторах.

Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – 8 гривен.

"В скором времени система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта", — добавили в КГГА.

Напомним, с субботы, 15 октября, в коммунальном общественном транспорте Киева приступили к подключению маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд по банковской карте.

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