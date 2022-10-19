В Киевской области в лесу обнаружили российский беспилотник (фото, видео)

В Вышгородском районе Киевской области полицейские изъяли вражеский дрон-разведчик.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Беспилотник обнаружил местный житель в лесной зоне. Что именно снимал этот летательный аппарат типа "Орлан 10", будут определять соответствующие силовые структуры", — отметил он.

Атака дронами Украины

Россия в последние недели начала активно разрушать гражданские объекты и критическую инфраструктуру городов Украины дронами-камикадзе, которые она получила от Ирана.

В этой связи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 18 октября сообщил, что инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

Руководитель ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии.

Власти Ирана официально отрицают факт передачи дронов-камикадзе России.

В ISW заявили, что Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном по закупке беспилотников Arash-2. Впрочем, по мнению аналитиков, вряд ли российские военные будут использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.

Читайте также: