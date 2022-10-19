В Киевской области из водоема вытащили боевую часть ракеты РФ (фото)

Работы с разминирования в Киевской области продолжаются.

Из водоема в Киевской области пиротехники изъяли боевую часть российской ракеты, которыми войска РФ бомбят Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

По данным спасателей, специалистам об опасной находке, оставленной россиянами, сообщили 17 октября жители Обуховского района. Проверку акватории провела группа подводного разминирования и специальных водолазных работ мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Специалисты изъяли боевую часть сбитой вражеской ракеты. Работы по разминированию территории региона продолжаются.

"К пиротехнической службе Киевщины, которая работает едва ли не круглосуточно, приходится львиная доля пиротехнических работ, которые не прекращаются с первых дней полномасштабной войны в Украине. Благодаря высокопрофессиональным специалистам и современной материально-технической базе спасатели эффективно выполняют задачи по назначению, очищая нашу землю от взрывоопасных предметов и снарядов", — говорится в сообщении.

В Киевской области из водоема достали боевую часть российской ракеты / Фото: Управление ГСЧС Киева

Боевую часть российской ракеты достали из водоема в Киевской области / Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, в Киевской области пиротехнические подразделения обезвредили не менее 48 тысяч взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, 14 октября в поле близ села Славгород на территории Краснопольской громады Сумской области водитель комбайна наехал на вражескую мину, произошел взрыв. Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ.

Российские оккупанты в тот же день выпустили 4 мины по территории Глуховской громады.

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