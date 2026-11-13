Буде лише 2 години світла на день: жителів Київщини попередили про наслідки аварії

Відключення світла / © ТСН.ua

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Через серйозну аварію на високовольтній лінії 110 кВ частина Київської області зіткнулася з критичними обмеженнями електроенергії. У трьох районах світла може не бути від 18 до 20 годин на добу, поки тривають відновлювальні роботи.

Про це 13 листопада повідомив очільник Гатненської сільської територіальної громади Олександр Паламарчук.

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«Отримую багато повідомлень, що немає світла в громаді. В когось — із вчорашнього вечора, в когось — годин десять», — розповів очільник громади у відеозверненні

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Він зазначив, що 13 листопада спілкувався з представниками ДТЕК, які повідомили про аварійне відключення електроенергії на лінії 110 кВ. Воно стосується частини Фастівського, Бучанського та навіть Обухівського районів.

Паламарчук додав, що наразі запроваджено лише одну чергу відключень світла. Орієнтовно електроенергія має бути доступна протягом трьох годин, після чого близько 18 год. її не буде.

«Можливо, трошки більше буде світла, і менше — не буде. А, можливо, навпаки, навіть там дві години буде, і годин 20 не буде. Але це в зв’язку з тим, що є там аварія на 110 лінії», — попередив очільник Гатненської громади.

Наразі аварійні бригади працюють над усуненням пошкодження. Паламарчук закликав мешканців громади набратися терпіння.

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Дата публікації 16:20, 13.11.26 Кількість переглядів 4 Частина Київщини може залишитись без світла на 20 годин

Нагадаємо, 12 листопада російська армія майже щогодини атакувала Білу Церкву безпілотниками та цілила по об’єктах, від яких залежить світло й тепло в оселях містян. У міськраді повідомили про влучання.

Внаслідок нових ворожих обстрілів енергоінфраструктури вранці 13 листопада були частково знеструмлені 12 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська. Міненерго інформувало, що у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень, а чотирьох районах Київщини через пошкодження мереж ДТЕК запровадив екстрені відключення.

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