На Київщині з водойми витягли бойову частину ракети РФ (фото)

Роботи з розмінування на Київщині тривають.

З водойми на Київщині піротехніки вилучили бойову частину російської ракети, якими війська РФ бомблять Україну.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київської області.

За даними рятувальників, фахівцям про небезпечну знахідку, яку залишили росіяни, повідомили 17 жовтня жителі Обухівського району. Перевірку акваторії здійснила група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Фахівці вилучили бойову частину збитої ворожої ракети. Роботи з розмінування території регіону тривають.

"До піротехнічної служби Київщини, яка працює чи не цілодобово, припадає левова частка піротехнічних робіт, які не припиняються з перших днів повномасштабної війни в Україні. Завдяки високопрофесійним фахівцям та сучасній матеріально-технічній базі рятувальники ефективно виконують завдання за призначенням, очищуючи нашу землю від вибухонебезпечних предметів і снарядів", - сказано в повідомленні.

На Київщині з водойми дістали бойову частину російської ракети / Фото: Управління ДСНС Києва

Бойову частину російської ракети дістали з водойми на Київщині / Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, у Київській області піротехнічні підрозділи знешкодили щонайменше 48 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, 14 жовтня у полі поблизу села Славгород на території Краснопільської громади Сумської області водій комбайна наїхав на ворожу міну, стався вибух. Інцидент стався під час сільськогосподарських робіт.

Російські окупанти того ж дня випустили 4 міни по території Глухівської громади.

Читайте також: