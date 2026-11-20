Ракета / © ТСН.ua

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В Киеве в результате ночной российской атаки зафиксировали попадание недалеко от одного из мостов в Подольском районе столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

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По его словам, удар пришелся на открытую территорию вблизи моста. В то же время, информации о повреждении самой переправы пока нет.

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Кроме того, в Подольском районе возник пожар в здании, расположенном среди нежилой застройки.

Масштабы повреждений и другие последствия атаки уточняются.

Ранее в эту ночь сообщалось о пожарах в Оболонском и Голосеевском районах Киева после российских ударов.

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