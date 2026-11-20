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В Киеве зафиксировали попадание возле одного из мостов: Кличко сообщил о последствиях атаки
В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Киев. В Подольском районе зафиксировали попадание на открытой территории у одного из мостов, также вспыхнул пожар в нежилой застройке.
В Киеве в результате ночной российской атаки зафиксировали попадание недалеко от одного из мостов в Подольском районе столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, удар пришелся на открытую территорию вблизи моста. В то же время, информации о повреждении самой переправы пока нет.
Кроме того, в Подольском районе возник пожар в здании, расположенном среди нежилой застройки.
Масштабы повреждений и другие последствия атаки уточняются.
Ранее в эту ночь сообщалось о пожарах в Оболонском и Голосеевском районах Киева после российских ударов.