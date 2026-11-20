Пожар, огонь / © pixabay.com

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В ночь на 20 ноября российская атака на Киев повлекла за собой новые разрушения. В Голосеевском районе столицы под удар попала территория одного из инфраструктурных объектов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

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По предварительной информации, после попадания возник пожар в офисном здании, расположенном на территории объекта.

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К месту происшествия направляются экстренные службы. Информацию о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняют.

Ранее этой ночью городские власти сообщали о пожарах в Оболонском и Подольском районах после российского удара баллистическими ракетами.

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