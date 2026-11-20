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- Киев
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В Киеве новое попадание после атаки РФ: в Голосеевском районе горит офисное здание
В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки зафиксировали попадание на территории инфраструктурного объекта. По предварительным данным, там загорелось офисное здание.
В ночь на 20 ноября российская атака на Киев повлекла за собой новые разрушения. В Голосеевском районе столицы под удар попала территория одного из инфраструктурных объектов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По предварительной информации, после попадания возник пожар в офисном здании, расположенном на территории объекта.
К месту происшествия направляются экстренные службы. Информацию о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняют.
Ранее этой ночью городские власти сообщали о пожарах в Оболонском и Подольском районах после российского удара баллистическими ракетами.