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Киев во второй раз за ночь атаковали баллистическими ракетами: в столице раздаются взрывы
В ночь на 20 ноября российские войска вторично атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели взрывы, а Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе новых пусков из Брянска.
Российская армия совершила вторую за ночь баллистическую атаку на Киев . В столице раздалась серия взрывов на фоне сообщений о движении вражеских ракет.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .
Первоначально военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из русского Брянска. Вскоре появилось сообщение о двигавшейся в направлении Киева ракете.
Впоследствии воздушные силы зафиксировали еще одну баллистическую ракету, направленную на столицу.
Во время атаки в Киеве слышны взрывы.
Воздушные силы ВСУ подчеркнули, что угроза новых ракетных пусков остается актуальной.
Это уже вторая баллистическая атака на Киев в ночь на 20 ноября. Во время предварительных обстрелов в столице зафиксировали пожары и попадания в нескольких районах, в том числе на открытой территории вблизи одного из мостов .
Информация о последствиях повторного удара уточняется.
Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.