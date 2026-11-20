Ракета / © ТСН.ua

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Российская армия совершила вторую за ночь баллистическую атаку на Киев . В столице раздалась серия взрывов на фоне сообщений о движении вражеских ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

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Первоначально военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из русского Брянска. Вскоре появилось сообщение о двигавшейся в направлении Киева ракете.

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Впоследствии воздушные силы зафиксировали еще одну баллистическую ракету, направленную на столицу.

Во время атаки в Киеве слышны взрывы.

Воздушные силы ВСУ подчеркнули, что угроза новых ракетных пусков остается актуальной.

Это уже вторая баллистическая атака на Киев в ночь на 20 ноября. Во время предварительных обстрелов в столице зафиксировали пожары и попадания в нескольких районах, в том числе на открытой территории вблизи одного из мостов .

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Информация о последствиях повторного удара уточняется.

Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.

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