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- Киев
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Россия атаковала Киев баллистикой: в двух районах вспыхнули пожары
Российские ракеты атаковали столицу в ночь на 20 ноября — в Оболонском и Подольском районах зафиксировали возгорание зданий.
Киев в ночь на пятницу, 20 ноября, оказался под баллистическим ударом российских войск. Последствия атаки были зафиксированы как минимум в двух районах города.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации .
В Оболонском районе обломки ракеты упали на трехэтажное здание, после чего вспыхнул пожар. Еще одно возгорание было зафиксировано в Подольском районе.
К местам попадания и падению обломков отправились экстренные службы.
Ракетная опасность в столице была объявлена в 01:19. Воздушные силы ВСУ предупреждали о двигавшихся в направлении Киева баллистических ракетах.
Последствия обстрела устанавливаются. Данных о пострадавших в первых сообщениях городских властей не было.