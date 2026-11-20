Пожар, огонь / © pixabay.com

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Киев в ночь на пятницу, 20 ноября, оказался под баллистическим ударом российских войск. Последствия атаки были зафиксированы как минимум в двух районах города.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации .

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В Оболонском районе обломки ракеты упали на трехэтажное здание, после чего вспыхнул пожар. Еще одно возгорание было зафиксировано в Подольском районе.

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К местам попадания и падению обломков отправились экстренные службы.

Ракетная опасность в столице была объявлена в 01:19. Воздушные силы ВСУ предупреждали о двигавшихся в направлении Киева баллистических ракетах.

Последствия обстрела устанавливаются. Данных о пострадавших в первых сообщениях городских властей не было.

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