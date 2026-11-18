Отключение отопления в Киеве: на каких улицах нет тепла из-за аварии

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В Киеве из-за повреждения теплосети на улице Большой Васильковской временно приостановлена подача тепла в ряд домов в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах.

Об этом передает пресс-служба КГГА.

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В частности, речь идет об улицах Антоновича, Бассейна, Архитектора Городецкого, Большой Васильковской, Гетмана Павла Скоропадского, Евгения Чикаленко, Лютеранской, Малой Житомирской, Мечникова, Михайловской, Прорезной, Саксаганского, Крещатик, Шота Руставели.

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В КГГА заверили, что аварийные бригады работают круглые сутки. По предварительной информации, ночью произведут замену поврежденного участка трубопровода, а возобновить циркуляцию теплоносителя в системе планируется к 14:00 19 ноября.

Напомним, что вчера, 17 ноября, на левом берегу Киева часть домов осталась без отопления.

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