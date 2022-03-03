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Метро в Киеве работает в режиме перевозок: как ходят поезда

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Метро в Киеве работает в режиме перевозок: как ходят поезда

Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Киевский метрополитен работает в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00.

Об этом сообщили в КГГА.

Красная линия: от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения: 40 минут.

Обращаем внимание, что график работы может оперативно изменяться при необходимости.

Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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