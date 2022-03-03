Метро в Киеве работает в режиме перевозок: как ходят поезда

Метро в Киеве работает в режиме перевозок: как ходят поезда

Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Киевский метрополитен работает в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00.

Об этом сообщили в КГГА.

Красная линия: от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".

Также читайте Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 3 марта

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения: 40 минут.

Обращаем внимание, что график работы может оперативно изменяться при необходимости.

Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.