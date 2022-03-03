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Метро в Києві працює в режимі перевезень: як ходять поїзди

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Метро в Києві працює в режимі перевезень: як ходять поїзди

Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

Київський метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів із 08:00 до 19:00.

Про це повідомили в КМДА.

Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого". 

Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі". Без  зупинки на станціях: "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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