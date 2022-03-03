Метро в Києві працює в режимі перевезень: як ходять поїзди

Метро в Києві працює в режимі перевезень: як ходять поїзди

Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

Київський метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів із 08:00 до 19:00.

Про це повідомили в КМДА.

Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

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Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі". Без зупинки на станціях: "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.