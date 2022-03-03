Столичные Северный и Дарницкий мосты открыты для курсирования транспорта

Столичные Северный и Дарницкий мосты открыты для курсирования транспорта

Общественный транспорт работает с 08:00 до 19:00.

В Киеве для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что это касается и личного, и публичного транспорта. Впрочем, водителям запрещается использовать полосу для общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренных служб, а также военной технике и транспорту.

С 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе, а также по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку.

"Городские власти призывают не выезжать в город без необходимости", — подчеркивают в КГГА.