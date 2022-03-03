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Столичные Северный и Дарницкий мосты открыты для курсирования транспорта

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Столичные Северный и Дарницкий мосты открыты для курсирования транспорта

УНИАН

Общественный транспорт работает с 08:00 до 19:00.

В Киеве для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что это касается и личного, и публичного транспорта. Впрочем, водителям запрещается использовать полосу для общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренных служб, а также военной технике и транспорту.

С 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе, а также по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку.

"Городские власти призывают не выезжать в город без необходимости", — подчеркивают в КГГА.

 

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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