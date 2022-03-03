Из разрушенной оккупантами Бородянки эвакуировали 200 человек: как выглядит поселок (видео)

Из разрушенной оккупантами Бородянки эвакуировали 200 человек: как выглядит поселок (видео)

Российские военные обстреляли мирных жителей.

Из поселка Бородянка Киевской области эвакуировали 200 человек, которые двое суток находились в подвалах из-за обстрелов российских оккупантов.

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Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в ГСЧС Украины.

"В Киевской области спасатели Бучанского района совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 2 марта, чрезвычайники совместно с волонтерами спасли из-под завалов более 200 жителей Бородянки, которые были заблокированы в подвале.