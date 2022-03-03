Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 3 марта

Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 3 марта

Можно воспользоваться отдельными маршрутами.

В столице 3 марта с 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе только по отдельным маршрутам.

Автобусные маршруты с изменениями

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – через Дарницкий мост

№55 – через Дарницкий мост

№115 — через Дарницкий мост

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№22 – через Дарницкий мост

№91 – через Дарницкий мост

№118 – от Политехнического института – до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не производится.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам, сообщили в КГГА.

Троллейбусные маршруты

Организованная работа троллейбусного маршрута от ст. г. «Васильковская» до ул. Смолича.

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты

Организованная работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.

Организованное трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».

Движение других маршрутов временно не производится.

В КГГА обратили внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.