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Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 3 марта

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Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 3 марта

Вечерний Киев

Можно воспользоваться отдельными маршрутами.

В столице 3 марта с 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе только по отдельным маршрутам.

Автобусные маршруты с изменениями

  • №21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой
  • №73 – ул. Милославской до ул. Каштановой
  • №101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
  • №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
  • №51 – через Дарницкий мост
  • №55 – через Дарницкий мост
  • №115 — через Дарницкий мост
  • №114 – от Милославской до ж.м. Радужный
  • №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
  • №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
  • №22 – через Дарницкий мост
  • №91 – через Дарницкий мост
  • №118 – от Политехнического института – до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не производится.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам, сообщили в КГГА.

Троллейбусные маршруты

Организованная работа троллейбусного маршрута от ст. г. «Васильковская» до ул. Смолича.

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты

  • Организованная работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.
  • Организованное трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».
  • Движение других маршрутов временно не производится.

В КГГА обратили внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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