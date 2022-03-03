Как будет работать наземный общественный транспорт в Киеве с 3 марта

Можно воспользоваться отдельными маршрутами.
В столице 3 марта с 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе только по отдельным маршрутам.
Автобусные маршруты с изменениями
- №21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой
- №73 – ул. Милославской до ул. Каштановой
- №101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
- №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
- №51 – через Дарницкий мост
- №55 – через Дарницкий мост
- №115 — через Дарницкий мост
- №114 – от Милославской до ж.м. Радужный
- №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
- №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
- №22 – через Дарницкий мост
- №91 – через Дарницкий мост
- №118 – от Политехнического института – до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не производится.
Остальные маршруты работают по постоянным схемам, сообщили в КГГА.
Троллейбусные маршруты
Организованная работа троллейбусного маршрута от ст. г. «Васильковская» до ул. Смолича.
Движение других маршрутов временно не производится.
Трамвайные маршруты
- Организованная работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.
- Организованное трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».
- Движение других маршрутов временно не производится.
В КГГА обратили внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- боевых бронированных машин – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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