Замечание стоило здоровья: в метро Киева молодой человек распылил газ у лица 66-летнему мужчине

Молодчик распылил газовый баллончик в лицо пенсионера / © Полиция Киева

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В метро Киева 23-летний житель Киевской области распилил слезоточивый газ в лицо 66-летнему мужчине, который пытался прекратить конфликт в вагоне.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

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Инцидент произошел на зеленой линии столичной подземки. Двое молодых людей громко ругались и провоцировали конфликты с пассажирами. Когда один из них толкнул мужчину, пожилой киевлянин попытался вмешаться и остановить спор. В ответ нарушитель достал газовый баллончик и распил его в лицо пенсионера.

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Пострадавший получил химические ожоги кожи лица и глаз, а слезоточивое вещество распространилось по вагону с пассажирами. На станции метро «Выдубичи» пострадавший обратился за помощью к стражам порядка.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники управления полиции в метрополитене установили личность нападающего — им оказался 23-летний житель Киевской области. Фигурант был задержан за несколько станций от места происшествия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи управления полиции в метрополитене сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который устроил стрельбу с балкона многоэтажки. Киевлянин, как выяснилось, находился в нетрезвом состоянии.

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