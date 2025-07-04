В Киеве заметили "Шахед", который плыл по Днепру: видео

Вражеский "Шахед" плывет по Днепру / © скриншот с видео

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В пятницу, 4 июля, после массированной воздушной атаки по Киеву жители столицы заметили в реке Днепр вражеский «Шахед».

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, как обезвреженный российский дрон плывет, качаясь на волнах недалеко от берега.

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В ГСЧС пока не комментировали это видео. Что произошло с вражеским беспилотником и вытащили ли его из реки, пока неизвестно.

Дата публикации 16:40, 04.07.25 Количество просмотров 26 В Киеве заметили "Шахед", плывущий по Днепру

Как сообщалось, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из крупнейших комбинированных атак. Из 550 средств воздушного нападения, которые применила российская террористическая армия для ударов по украинским городам, большинство было направлено на столицу Украины.

Атака продолжалась почти до 5 часов утра. В течение ночи несколько раз удары «Шахедами» чередовались с прилетами баллистических ракет. По данным городских властей, почти во всех районах Киева были разрушения и раненые люди.

Напомним, во время ночной атаки на Киев 4 июля россияне применили новую тактику — динамический полет БпЛА.

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