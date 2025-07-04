В Соломенском районе Киева произошло попадание на территории учебного заведения: появились фото

Попадание в Соломенском районе / © t.me/kyivtv

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В Соломенском районе Киева произошло попадание на территории учебного заведения.

Об этом сообщает КИЕВ24.

Сооружение, где, возможно, была котельная, уничтожена. Десятки авто пострадали, а некоторые из них выгорели дотла.

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Вообще Соломенский район в ночь на 4 июля в результате атаки вражеских дронов и баллистики пострадал больше всего. На Отрадном — жилые дома, магазины. На других локациях поврежден частный дом, школы, кафе, гаражный кооператив, СТО.

Попадание в Соломенском районе / © t.me/kyivtv

Попадание в Соломенском районе / © t.me/kyivtv

Попадание в Соломенском районе / © t.me/kyivtv

Также спасатели сейчас сражаются с огнем в зоне нежилой застройки.

В Соломенском районе повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов. Развернутые штабы — Отрадный, 36В (школа №22) и по улице Новополевая, 106Б (гимназия №13).

Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия — на столицу. В настоящее время зафиксировано более 20 локаций с повреждениями. Есть более 20 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка. Есть информация о 14 госпитализированных. Продолжают поступать уточненные данные.

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Следует отметить, что этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу