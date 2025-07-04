У Києві помітили "Шахед", який плив по Дніпру: відео

Ворожий "Шахед" пливе Дніпром / © скриншот з відео

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У п’ятницю, 4 липня, після масованої повітряної атаки по Києву мешканці столиці помітили у річці Дніпро ворожий «Шахед».

Відповідне відео публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, як знешкоджений російський дрон пливе, гойдаючись на хвилях недалеко від берега.

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У ДСНС наразі не коментували це відео. Що сталося з ворожим безпілотником и чи витягли його з річки, поки що невідомо.

Дата публікації 16:40, 04.07.25 Кількість переглядів 28 У Києві помітили "Шахед", який плив по Дніпру

Як повідомлялося, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. Із 550 засобів повітряного нападу, які застосувала російська терористична армія для ударів по українських містах, більшість було спрямовано на столицю України.

Атака тривала майже до 5 години ранку. Протягом ночі кілька разів удари «Шахедами» чергувались з прильотами балістичних ракет. За даними міської влади, майже у всіх районах Києва були руйнування та поранені люди.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 4 липня росіяни застосували нову тактику — динамічний політ БпЛА.

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