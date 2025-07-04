«Гербера» з камерами на підвісі CRPA-антеною і радіомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

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Над Києвом було збито кілька російських безпілотників типу «Гербера» із нестандартною конфігурацією — камерами на підвісі, CRPA-антеною та радіомодемом.

Про це 4 липня повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у Facebook, опублікувавши відповідні фото.

«Така конфігурація „Гербери“ для нас не новина, вони давно досліджують прифронтові зони. А ось «Гербера» в Києві означає наявність десь поруч радіоретранслятора. Передача відео на 300 км до РФ нереальна, і навіть 100 км до Білорусі малоймовірна на цьому діапазоні. Будувати MESH ланцюжок з Гербер-ретрансляторів до РФ можна, але це ризиковано і складно», — пояснив Сергій Бескрестнов.

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Фахівець звернувся до профільних структур із закликом взяти це питання на контроль.

«Гербера» з камерами на підвісі CRPA-антеною і радіомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

«Гербера» з камерами на підвісі CRPA-антеною і радіомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

«Гербера» з камерами на підвісі CRPA-антеною і радіомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

«Гербера» з камерами на підвісі CRPA-антеною і радіомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим сьогодні атакувала Росія — на столицю. Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями.

У КМВА повідомили про 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка, та одного загиблого.

Варто наголосити, що цієї ночі РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю