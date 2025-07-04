Київ пережив наймасштабнішу атаку: чому частина БПЛА прорвала захист

Збитий ворожий «Шахед»

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Цієї ночі РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.

Безпілотники могли змінювати свій напрямок та висоту польоту, тобто не статично рухались на значних висотах, таке припущення озвучив в етері «КИЇВ24» Богдан Долінце, авіаційний експерт.

«Вони (безпілотники — ред.) фактично регулярно набирали або зменшували висоту, і це може так само бути одним із таких факторів, які ускладнили роботу з перехоплення цих ворожих цілей», — пояснив експерт.

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Йдеться про, напевно, одну з найбільших за останній час масованих атак, спрямованих саме на Київ, і через величезну кількість БпЛА, які одночасно атакували столицю, частині з них вдалося пройти захист, вважає Долінце.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХ! КИЇВ у ЧОРНОМУ ДИМУ! ДИХАТИ НІЧИМ! ВСЕ ЗАТЯГНУЛО! Наслідки нічної атаки на столицю

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня Росія вдарила по Києву дронами і балістикою. Станом на ранок відомо про 23 травмованих. За даними медиків, 14 потерпілих госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно.

Дата публікації 09:36, 04.07.25 Кількість переглядів 29 Київ оповив дим після ворожої атаки: якість повітря різко погіршилася