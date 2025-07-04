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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Частина Києва через обстріл залишилися без газу: що відомо

В Києві через ворожу атаку пошкоджено газові мережі у кількох районах.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Газ

Газ / © Pixabay

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ у кількох районах столиці виникли перебої в газопостачанні.

Про це повідомив пресслужба «Київгазу».

Через влучання уламків та ударних дронів тимчасово припинено розподіл газу в частині будинків Святошинського, Солом’янського, Голосіївського та Києво-Святошинського районів.

Аварійні бригади вже працюють на місцях пошкоджень. Проте компанія не називає ані кількість постраждалих будинків, ані орієнтовних строків відновлення постачання.

«Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ „Київгаз“ продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет», — йдеться в повідомленні.

Ворожа атака на Київ 4 липня

Нагадаємо, вночі проти 4 липня російські війська завдали масованого удару по Києву, використовуючи ударні дрони та балістичні ракети. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки в різних районах столиці, виникли масштабні пожежі.

На жаль, одна людина загинула — її тіло рятувальники деблокували з-під завалів.

Через задимлення та продукти горіння вранці рівень забруднення повітря в місті зранку різко зріс. За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація зафіксована в Печерському районі.

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