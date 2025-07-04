- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 522
- Час на прочитання
- 1 хв
Частина Києва через обстріл залишилися без газу: що відомо
В Києві через ворожу атаку пошкоджено газові мережі у кількох районах.
Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ у кількох районах столиці виникли перебої в газопостачанні.
Про це повідомив пресслужба «Київгазу».
Через влучання уламків та ударних дронів тимчасово припинено розподіл газу в частині будинків Святошинського, Солом’янського, Голосіївського та Києво-Святошинського районів.
Аварійні бригади вже працюють на місцях пошкоджень. Проте компанія не називає ані кількість постраждалих будинків, ані орієнтовних строків відновлення постачання.
«Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ „Київгаз“ продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет», — йдеться в повідомленні.
Ворожа атака на Київ 4 липня
Нагадаємо, вночі проти 4 липня російські війська завдали масованого удару по Києву, використовуючи ударні дрони та балістичні ракети. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки в різних районах столиці, виникли масштабні пожежі.
На жаль, одна людина загинула — її тіло рятувальники деблокували з-під завалів.
Через задимлення та продукти горіння вранці рівень забруднення повітря в місті зранку різко зріс. За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація зафіксована в Печерському районі.