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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4588
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2 хв

Київ всю ніч атакували російські дрони і балістика: фото наслідків

Росіяни масовано атакували Київ ударними безпілотниками типу «Шахед» та балістикою. У столиці є руйнування та постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Росія всю ніч атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. Атака тривала майже до 5 години ранку. Протягом ночі кілька разів удари «Шахедами» чергувались з прильотами балістичних ракет.

Після 5 години атака на столицю відновилась і знову оголосили повітряну тривогу.

Наразі на місцях ворожих ударів працюють рятувальники, повідомляє ДСНС.

Ситуація у районах

Солом’янський район: через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. метрів. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.

Рятувальники на місці удару / © ДСНС

Рятувальники на місці удару / © ДСНС

Святошинський район: внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.

Рятувальники на місці удару / © ДСНС

Рятувальники на місці удару / © ДСНС

Шевченківський район: під атакою безпілотників опинилася ще незаселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі.

У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих дронів.

На місці ворожого удару / © ДСНС

На місці ворожого удару / © ДСНС

Нагадаємо, за даними міської влади, майже у всіх районах Києва є руйнування та поранені, вирують пожежі та працюють рятувальники. Станом на 7 ранку було відомо про 19 поранених.

Нічний обстріл Києва також має наслідки для руху залізниці.

Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, це означає затримки на щонайменше 2 години.

Kyiv City Express рухається тільки північним півкільцем Святошин — Почайна — Дарниця (в обох напрямках).

Щойно відкриється якась частина руху між Святошином та Київ-Пасажирський — резервні тепловози підхоплять усі ранкові поїзди до столиці та затягнуть прямим ходом зі зменшеною затримкою, кажуть в УЗ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4588
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