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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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859
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Масований удар по Києву: влада повідомила про загиблого

У Святошинському районі на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 4 липня.

Атака на Київ 4 липня. / © Associated Press

Внаслідок масованої атаки на Київ вночі 4 липня загинула щонайменше одна людина. Тіло деблокували з-під завалів.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого”, - наголосив чиновник.

У ДСНС повідомили, що загалом,у столиці постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники ліквідують пожежі та розбирають завали.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила по Києву дронами і балістикою. Наслідки атаки зафіксували у кількох районах столиці. Зокрема, виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки.

Через сильні пожежі у багатьох районах зранку в Києві було дуже забруднене повітря. Дані сайту SaveEcoBot показували, що найгірша ситуація в Печерському районі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
859
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