- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 859
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований удар по Києву: влада повідомила про загиблого
У Святошинському районі на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини.
Внаслідок масованої атаки на Київ вночі 4 липня загинула щонайменше одна людина. Тіло деблокували з-під завалів.
Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
“Під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого”, - наголосив чиновник.
У ДСНС повідомили, що загалом,у столиці постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники ліквідують пожежі та розбирають завали.
Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила по Києву дронами і балістикою. Наслідки атаки зафіксували у кількох районах столиці. Зокрема, виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки.
Через сильні пожежі у багатьох районах зранку в Києві було дуже забруднене повітря. Дані сайту SaveEcoBot показували, що найгірша ситуація в Печерському районі.