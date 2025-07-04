У Солом’янському районі Києва сталося влучання на території навчального закладу: з’явилися фото

Влучання у Солом’янському районі / © t.me/kyivtv

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У Солом’янському районі Києва сталося влучання на території навчального закладу.

Про це повідомляє КИЇВ24.

Споруда, де, імовірна, була котельня, знищена. Десятки авто постраждали, а деякі з них вигоріли вщент.

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Взагалі Соломʼянський район у ніч проти 4 липня внаслідок атаки ворожих дронів і балістики постраждав найбільше. На Відрадному — житлові будинки, магазини. На інших локаціях пошкоджено приватний будинок, школи, кафе, гаражний кооператив, СТО.

Влучання у Солом’янському районі / © t.me/kyivtv

Влучання у Солом’янському районі / © t.me/kyivtv

Влучання у Солом’янському районі / © t.me/kyivtv

Також рятувальники зараз борються з вогнем в зоні нежитлової забудови.

У Соломʼянському районі пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків. Розгорнуті штаби — Відрадний, 36В (школа №22) та по вулиці Новопольовій, 106Б (гімназія №13).

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим сьогодні атакувала Росія — на столицю. Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями. Маємо понад 20 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка. Є інформація про 14 госпіталізованих. Продовжують надходити уточнені дані.

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Варто наголосити, що цієї ночі РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю