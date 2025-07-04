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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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36
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3 хв

Київ пережив пекло: понад 500 ворожих цілей атакували місто, зафіксовано руйнування у шести районах — фото

Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями, понад 20 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка. Є інформація про 14 госпіталізованих.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Найбільша комбінована атака на Київ

Найбільша комбінована атака на Київ / © ТСН

Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим сьогодні атакувала Росія — на столицю.

Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями. Маємо понад 20 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка. Є інформація про 14 госпіталізованих. Продовжують надходити уточнені дані, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Які райони постраждали найбільше

  • Найбільше постраждав Соломʼянський район. На Відрадному — житлові будинки, магазини. На інших локаціях пошкоджено приватний будинок, школи, кафе, гаражний кооператив, СТО. Також рятувальники зараз борються з вогнем в зоні нежитлової забудови.

У Солом’янському районі пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків. Розгорнуті штаби — Відрадний, 36В (школа №22) та по вулиці Новопольовій, 106 Б (гімназія №13).

  • У Святошинському районі наслідки та пошкодження щонайменше на 6 локаціях. Не менше 10 багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше — на Леся Курбаса. Рятувальники загасили займання автомобілів. На одній з локацій пошкоджено 2 та 3 поверхи 14-поверхового житлового будинку.

  • Постраждав також Дніпровський район. Незначні пошкодження в кількох локаціях. Також фахівці знайшли частини ворожих дронів поруч з ліцеєм.

  • У Дарницькому районі частини ворожих дронів виявили на відкритій території. На щастя, обійшлося без масштабних руйнувань.

  • У Шевченківському районі пошкоджені два житлові будинки. На щастя, без постраждалих. Будинки ще не заселені. Також пожежа виникла на відкритій території поруч зі школою.

  • У Голосіївському районі частини ворожих цілей виявили в кількох місцях.

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © ТСН

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © ТСН

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © ТСН

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © ТСН

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © ТСН

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © ТСН

Крім цього, пошкоджень зазнали також автомобілі швидкої допомоги.

«Всюди працюють рятувальники, наші служби, поліція. Росіяни — нелюди. Але вони програють. Зробимо все для цього. Тому що зло ніколи не перемагає. Ніколи», — наголосив Ткаченко.

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © КМДА

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © КМДА

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © КМДА

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © КМДА

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © КМДА

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © КМДА

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © КМДА

Наслідки найбільшої комбінованої атаки на Київ / © КМДА

Де розгорнуто штаби допомоги

У Святошинському та Солом’янському районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 4 липня.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Адреси штабів допомоги:

Святошинський район

Заклад дошкільної освіти № 547, вул. Академіка Корольова, 8-А.

Соломʼянський район

  • Середня загальноосвітня школа № 22, просп. Відрадний, 36-В.

  • Гімназія-інтернат № 13, вул. Новопольова, 106-Б.

У штабах постраждалі мешканці можуть:

  • подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам»;

  • звернутися за компенсацією до 40 000 грн для оренди тимчасового житла;

  • подати заяву на щомісячну допомогу в розмірі 20 000 грн до моменту відновлення житла (максимально 1 рік);

  • отримати консультацію щодо програми єВідновлення;

  • дізнатися актуальну інформацію щодо відновлювальних робіт.

Нагадаємо, цієї ночі РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю

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