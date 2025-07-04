- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 515
- Время на прочтение
- 1 мин
Часть Киева из-за обстрелов остались без газа: что известно
В Киеве из-за вражеской атаки повреждены газовые сети в нескольких районах.
В результате ночной атаки российских войск на Киев в нескольких районах столицы возникли перебои в газоснабжении.
Об этом сообщил пресс-служба «Киевгаза».
Из-за попадания обломков и ударных дронов временно прекращено распределение газа в части домов Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Киево-Святошинского районов.
Аварийные бригады уже работают на местах повреждений. Однако компания не называет ни количество пострадавших домов, ни ориентировочных сроков восстановления снабжения.
«Специалисты Управления аварийно-восстановительных работ АО „Киевгаз“ продолжают выполнять работы по устранению последствий вражеского обстрела, в частности падения обломков, попаданий вражеских беспилотников и ракет», — говорится в сообщении.
Вражеская атака на Киев 4 июля
Напомним, в ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву, используя ударные дроны и баллистические ракеты. В результате атаки повреждены жилые дома в разных районах столицы, возникли масштабные пожары.
К сожалению, один человек погиб — его тело спасатели деблокировали из-под завалов.
Из-за задымления и продуктов горения утром уровень загрязнения воздуха в городе утром резко вырос. По данным SaveEcoBot, худшая ситуация зафиксирована в Печерском районе.