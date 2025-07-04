Часть Киева из-за обстрелов остались без газа: что известно

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В результате ночной атаки российских войск на Киев в нескольких районах столицы возникли перебои в газоснабжении.

Об этом сообщил пресс-служба «Киевгаза».

Из-за попадания обломков и ударных дронов временно прекращено распределение газа в части домов Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Киево-Святошинского районов.

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Аварийные бригады уже работают на местах повреждений. Однако компания не называет ни количество пострадавших домов, ни ориентировочных сроков восстановления снабжения.

«Специалисты Управления аварийно-восстановительных работ АО „Киевгаз“ продолжают выполнять работы по устранению последствий вражеского обстрела, в частности падения обломков, попаданий вражеских беспилотников и ракет», — говорится в сообщении.

Вражеская атака на Киев 4 июля

Напомним, в ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву, используя ударные дроны и баллистические ракеты. В результате атаки повреждены жилые дома в разных районах столицы, возникли масштабные пожары.

К сожалению, один человек погиб — его тело спасатели деблокировали из-под завалов.

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Из-за задымления и продуктов горения утром уровень загрязнения воздуха в городе утром резко вырос. По данным SaveEcoBot, худшая ситуация зафиксирована в Печерском районе.