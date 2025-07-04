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- Киев
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Массированный удар по Киеву: власти сообщили о погибшем
В Святошинском районе на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека.
В результате массированной атаки на Киев ночью 4 июля погиб по меньшей мере один человек. Тело деблокировали из-под завалов.
Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего", - подчеркнул чиновник.
В ГСЧС сообщили, что всего в столице пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Ликвидация последствий атаки продолжается. Спасатели ликвидируют пожары и разбирают завалы.
Напомним, этой ночью РФ ударила по Киеву дронами и баллистами. Последствия атаки были зафиксированы в нескольких районах столицы. В частности, возникли пожары, повреждены жилые дома.
Из-за сильных пожаров во многих районах утром в Киеве был очень загрязнен воздух. Данные сайта SaveEcoBot показывали, что самая плохая ситуация в Печерском районе.